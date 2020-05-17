Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача

https://static.news.ru/photo/e6b6ee52-984c-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врач заболел после вспышки COVID-19, произошедшей в медучреждении в апреле. Позже Фиошин умер, а больница на протяжении нескольких недель находилась на карантине.

Губернатор области Сергей Морозов посетил больницу 17 мая. Он наградил работников учреждения за внесённый ими вклад в борьбу с распространением коронавируса.

В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице, — приводит слова губернатора РИА Новости.

В пресс-службе регионального правительства также сообщили, что работники здравоохранения области предложили установить в районе памятник врачам, которые борятся с пандемией.

Как ранее писал NEWS.ru, врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов скончался от заболевания коронавирусной инфекцией в возрасте 44 лет.