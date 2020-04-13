Богослужения из храмов Петербурга набрали сотни тысяч просмотров

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Онлайн-трансляции богослужений из храмов Санкт-Петербурга с начала апреля собрали более 800 тыс. просмотров. Как сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, около трёхсот тысяч просмотров пришлись на последние три дня, когда православные праздновали Лазареву субботу и Вход Господень в Иерусалим.

С 1 по 5 апреля было около 400 тыс. просмотров, с 6 по 9 апреля — 148 тыс., и 290 тыс. — за последние три дня, — сообщила ТАСС Родоманова.

По её данным, 14 храмов епархии самостоятельно ведут прямые трансляции богослужений в своих аккаунтах в соцсетях, некоторые богослужения транслируются онлайн на сайте митрополии.

Как писал NEWS.ru, Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви закрывает доступ прихожан в храмы с 14 по 19 апреля. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтёры и съёмочные группы, обеспечивающие трансляции. Уточняется, что эта вынужденная мера была введена по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Настоятелям храмов порекомендовали заранее сообщить прихожанам о закрытом режиме богослужений. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором запретил горожанам посещать храмы до 30 апреля.