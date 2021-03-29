Блинкен: интересы США и Китая по КНДР отчасти совпадают

Интересы США и Китая относительно КНДР частично совпадают, что подтвердилось на переговорах на высоком уровне в Анкоридже (штат Аляска). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в видеоформате.
Он отметил, что тема КНДР была одной из основных во время его поездки в Японию и Южную Корею.
Мы также обсуждали это на встрече с нашими китайскими коллегами в Анкоридже несколько дней спустя. Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина, — констатировал Блинкен, слова которого приводит ТАСС.
19 марта китайский глава МИД Ван И вместе с главой канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи встречался с американской делегацией в городе Анкоридж, штат Аляска. Со стороны Вашингтона на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Эти переговоры стали первыми контактами новой американской администрации с китайскими дипломатами.
Вступительные ремарки перед началом переговоров превратились в обмен обвинениями: Энтони Блинкен напомнил о наступлении Пекина на права человека в Гонконге и Синьцзяне, Ян Цзечи заявил, что США сами ущемляют права чернокожих на своей территории. Хотя после встречи делегации охарактеризовали её как продуктивную, на деле каждая из сторон осталась при своём мнении, писал NEWS.ru.
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