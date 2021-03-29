Блинкен: интересы США и Китая по КНДР отчасти совпадают

https://static.news.ru/photo/68123a9e-90ca-11eb-bf51-96000091f725_660.jpg Фото: Bjarn Trotzki.via imago-images.com/Global Look Press

Интересы США и Китая относительно КНДР частично совпадают, что подтвердилось на переговорах на высоком уровне в Анкоридже (штат Аляска). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в видеоформате.

Он отметил, что тема КНДР была одной из основных во время его поездки в Японию и Южную Корею.

Мы также обсуждали это на встрече с нашими китайскими коллегами в Анкоридже несколько дней спустя. Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина, — констатировал Блинкен, слова которого приводит ТАСС.

19 марта китайский глава МИД Ван И вместе с главой канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи встречался с американской делегацией в городе Анкоридж, штат Аляска. Со стороны Вашингтона на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Эти переговоры стали первыми контактами новой американской администрации с китайскими дипломатами.

Вступительные ремарки перед началом переговоров превратились в обмен обвинениями: Энтони Блинкен напомнил о наступлении Пекина на права человека в Гонконге и Синьцзяне, Ян Цзечи заявил, что США сами ущемляют права чернокожих на своей территории. Хотя после встречи делегации охарактеризовали её как продуктивную, на деле каждая из сторон осталась при своём мнении, писал NEWS.ru.