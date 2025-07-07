В Китае восхитились тем, как Путин обескуражил США на переговорах с Трампом

В Китае восхитились тем, как Путин обескуражил США на переговорах с Трампом Sohu: Путин обескуражил США на переговорах с Трампом, ужесточив риторику

Президент России Владимир Путин удивил американскую сторону своим поведением во время недавнего телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, сообщает издание Sohu. Китайские аналитики отметили, что российский лидер не пошел на уступки, а, наоборот, ужесточил риторику.

Аналитики из Китая отметили, что Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод. Однако Путин не изменил себе. По мнению журналистов, такой подход обескуражил американские власти, которые теперь не знают, как действовать дальше. Переговоры лидеров двух стран не привели к согласию, а инициативы Трампа, направленные на достижение мира, зашли в тупик, говорится в материале.

Кроме того, издание указало, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай как ее ключевого партнера. Однако и здесь усилия оказались безуспешными. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, напомнили эксперты.

Ранее профессор СПбГУ Станислав Ткаченко раскрыл главный успех Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Речь идет об осуждении ударов ВСУ по российским городам.