Беспилотникам запретили приближаться к Петербургу «Фонтанка»: в Петербурге запретили полеты беспилотников минимум до 15 мая

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга запретили полеты беспилотников в радиусе 150 км вокруг города, сообщили «Фонтанке» специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». По их словам, запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города. Ограничения действовать минимум до 15 мая. Речь идет о запрете как на коммерческие, так и на частные запуски БПЛА.

Воздушное пространство закрыли в целях безопасности. До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим, — заявил собеседник «Фонтанки».

Как рассказали журналистам в администрации города, для запуска беспилотника необходимо получить специальное разрешение в горкомитете по транспорту. Его сотрудники в свою очередь должны согласовать полеты БПЛА с силовыми ведомствами. Авторы публикации при этом подчеркивают, что сайт для подачи заявок на запуск дронов сейчас недоступен.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.