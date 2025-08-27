Беспилотник ВСУ атаковал утром один из российских регионов Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили в Орловской области

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Дрон уничтожили около 09:10 мск.

Около 09:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

До этого в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечается, что в трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

В свою очередь врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили 10 дронов. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома.