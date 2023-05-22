Беспилотник с камерой упал на востоке Подмосковья SHOT: беспилотник упал недалеко от промзоны в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковных Люберцах упал беспилотник. По информации канала, он был оснащен камерой, взрывчатки в нем обнаружено не было. Пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, дрон нашла у себя на участке жительница деревни Машково в Люберцах. Авторы утверждают, что недалеко от места падения БПЛА располагается промзона. В Сети появились кадры с устройством.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в деревне Костино Пушкинского района Подмосковья в поле упал двухметровый беспилотник самолетного типа. По информации канала, устройство запустили российские военные для проверки боеспособности систем ПВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

SHOT ранее сообщил, что в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. Одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию не комментировало.