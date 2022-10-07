Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сел Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреливают села Щетиновка и Дальний

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Поврежденный осколками автомобиль в приграничном белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле двух населенных пунктов в регионе. Так, при обстреле села Щетиновка пострадал один мирный житель, в то время как данных о разрушениях и пострадавших на окраине посёлка Дальний нет.

В Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы [села], жизни [пострадавшего] ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на две недели продлен «желтый» уровень террористической опасности, он будет действовать на территории региона до 22 октября. Также продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Сутками ранее губернатор сообщил, что в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он рассказал, что сам услышал звуки взрывов, когда ехал на работу. По предварительным данным, пострадавших нет.