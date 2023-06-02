Белгородский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстрелах ВСУ Гладков: две женщины погибли при обстреле ВСУ Шебекинского округа

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели двух человек в результате обстрелов ВСУ Шебекинского округа. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте, — написал Гладков.

Он добавил, что пострадали еще двое мужчин, которые ехали в другом автомобиле. Один получил ранения грудной клетки, второй — нижних конечностей. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава региона также рассказал, что обстрелам подверглись село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского района. В обоих случаях никто не пострадал. Есть повреждения жилых домов, линии электропередачи, газопровода и зернохранилища.

Ранее волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также сообщил, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.