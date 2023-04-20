Белгородский губернатор подтвердил информацию о взрыве в городе Губернатор Белгородской области сообщил о воронке после взрыва в городе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве, который прогремел в городе вечером 20 апреля. Ранее об инциденте сообщали очевидцы происшествия. По данным губернатора, которые он разместил в личном Telegram-канале, в результате происшествия на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 метров.

На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, — написал Гладков.

Он добавил, что на месте происшествия находятся мэр города Валентин Демидов, а также начальник управления региональной безопасности и все оперативные и аварийные службы.

Гладков также сообщил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером 20 апреля Telegram-канал Baza сообщил о появлении гигантской воронки на улице Ватутина в Белгороде. По его данным, был слышен взрыв, из-за которого «повреждена часть дома по улице Шаландина».

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.