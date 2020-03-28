Глава Белгородской области Евгений Савченко распорядился передать медработникам часть автомобилей правительства и местных администраций. Регион готовится к эпидемии.
По информации белгородских властей, чиновники продолжат пользоваться служебным транспортом, пока машины не понадобятся врачам, «которые будут работать в особом режиме из-за коронавируса».
Савченко поручил вице-губернатору Наталии Зубаревой определить потребность медработников в автомобилях и зарезервировать необходимое количество в автопарках, — сообщает ТАСС со ссылкой на областной оперативный штаб.
Роспотребнадзор к 28 марта обнаружил лишь одного заражённого COVID-19 в Белгородской области. Женщину, которая заболела после визита в Италию, уже выписали из больницы.
Как писал NEWS.ru, количество заражённых вирусом COVID-19 приблизилось 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.
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