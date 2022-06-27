Белгородские власти проверят семью подростка, который три дня сидит в ТЦ Белгородские власти проверят семью подростка, который три дня сидит в ТЦ на диване ради победы в конкурсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белгородские власти начали проверку семьи подростка, который на протяжении трех суток сидит в торговом центре ради подарка, пишет «Подъем». Победитель акции должен получить бесплатный диван, если сможет просидеть на нем дольше всех.

Мы выяснили, что это семья из Белгородского района, ребенок с матерью. Комиссия по делам несовершеннолетних отправилась на место. Сигнал к ним поступил, комиссия выехала с проверкой, — сообщили в администрации города.

Там отметили, что конкурсанту всего 13 лет, он уже третий день находится на территории торгового центра вместе со своей матерью.

В самом торговом центре «Мебельный город» ранее рассказали, что в розыгрыше в целом принимали участие трое несовершеннолетних. Двое из них покинули территорию ТЦ уже на вторые сутки, а один из детей продолжил сидеть на диване. Родители следят за ним из машины, которая находится на местной парковке. По правилам конкурса с дивана нельзя вставать даже для посещения туалета.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на мать, которая вместе с ребенком несколько месяцев выпрашивает деньги возле торгово-развлекательного комплекса «Мега». По словам очевидцев, вырученные средства женщина тратит на алкоголь. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.