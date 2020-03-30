https://static.news.ru/photo/3e308bb8-727b-11ea-81d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов.

Вскрытие показало, что ещё один человек, который умер, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Таким образом в Петербурге уже два человека ушли из жизни, — заявил Александр Беглов.

Первый заболевший коронавирусом скончался в Петербурге 28 марта. Он приехал из-за границы 1 марта.

В настоящий момент в Петербурге находятся 51 человек с подтверждённым диагнозом коронавирус, в том числе три человека из Ленинградской области. COVID-19 подозревают у 385 человек, они находятся на обследовании, подчеркнул Беглов.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Москвы сообщила о смерти в одной из столичных больниц 84-летней пациентки с положительным тестом на коронавирус. Она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Также коронавирус подтвердили у жителя Коврова, который умер от пневмонии.

NEWS.ru писал, что за последние сутки коронавирус подтверждён у 17 детей в Москве Они находятся под наблюдением медиков.

Всего в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки вирус был диагностирован у 302 человек, выздоровели 66 человек, скончались девять. В Москве: 1226 заболевших, умерли шесть человек, поправились 28 пациентов.