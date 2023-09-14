«Бегают даже на девятом этаже»: полчища крыс захватили дом в Новосибирске Полчища крыс расплодились в девятиэтажном доме в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске в доме на улице Каменской расплодились полчища крыс, на что жильцы девятиэтажки пожаловались в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Грызунов сняли на видео.

Учитывая, что у нас круглогодично затоплены подвалы и от этого летают комары, то теперь расплодились и крысы. Я живу на девятом этаже, но эти грызуны бегают даже в моей квартире, — написал один из жителей дома на улице Каменской, 26.

На видео видно, как крысы кучкуются у подвала. Как утверждает автор ролика, управляющая компания не решает проблему протекания труб в подвале и не дезинфицирует помещения. По его словам, людям страшно заходить в подъезд.

По словам другой жительницы дома, крыс впервые заметили неделю назад, а ролик сначала опубликовали в общедомовом чате.

Я в декрете, и как-то страшновато ходить с ребенком. У нас общежитие, и по секциям, коридорам дома до девятого этажа они спокойно бегают. У некоторых жильцов крыс даже в унитазах нашли, — рассказала она.

Ранее в Кузбассе живодер выбросил из окна свою беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. При падении животное попало на видео с камеры на балконе соседей снизу, впоследствии животное скончалось, полицией организована проверка по факту случившегося.