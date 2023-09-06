Появилось видео с выброшенной из окна беременной собакой Мужчина выбросил беременную собаку из окна в Кемеровской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области мужчина выбросил из окна свою беременную собаку, кадрами с пролетом животного поделился Telegram-канал Baza. При падении питомец скончался. Как объяснил хозяин, он сбросил собаку из окна после того, как та покусала его крысу. Полиция проводит проверку по данному факту.

По данным Baza, беременную собаку сбросил с окна девятого этажа 48-летний житель Киселевска Кемеровской области. Падение животного заметила его соседка, после этого она обратилась в полицию.

Накануне прокуратура возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после нападения мужчины на двух собак в подмосковном Щелково. 28 июля неизвестный нанес несколько ранений собачкам по кличкам Бетховен и Каштанка. На видеозаписи видно, что злоумышленника при этом сопровождает черношерстный пес. Обе бездомные собаки были чипированы — привиты и стерилизованы. Одно животное умерло.

В июле сообщалось, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды разработал законопроект с введением штрафов за распространение пропаганды жестокого обращения с животными. Предлагается, что штрафы для граждан будут составлять от 5 до 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток. Для должностных лиц предполагается штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.