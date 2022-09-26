Baza: в Волгоградской области подожгли военкомат, нарушителя задержали Baza: житель Урюпинска поджег военкомат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Урюпинска Волгоградской области Михаил Филатов поджег военкомат, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в районе 04:00 мск. В это время к входу в военный комиссариат подъехала машина, после чего из автомобиля вышел мужчина и бросил в здание «коктейли Молотова».

Территорию комиссариата патрулировали военные, которые задержали 35-летнего Филатова. Пожар в военкомате удалось быстро потушить. Мужчина на допросе объяснил свой поступок тем, что выступает против частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что в Усть-Илимске мужчина открыл огонь в военкомате. Как он прошел туда с оружием, пока непонятно. Нападавшему исполнилось этим летом 25 лет. Он проживает в Усть-Илимске, не работает и должен был быть мобилизован 26 сентября.

До этого сообщалось, что в городе Рузаевке Республики Мордовия подожгли военкомат. Двое мужчин в 04:00 мск бросили в здание два «коктейля Молотова», огонь охватил один из кабинетов. Пожар потушили, пламя не успело распространиться на все здание.