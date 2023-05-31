Baza: в Иркутске подожгли электроподстанцию Baza: в Иркутске злоумышленники подожгли электроподстанцию, обеспечивающую работу троллейбусов

Фото: vk.com/admirk_ru

В Иркутске злоумышленники подожгли электроподстанцию, обеспечивающую работу троллейбусных линий, сообщает Telegram-канал Baza. Перебоев в расписании движения транспорта не было, во время возгорания никто не пострадал. Личности преступников устанавливаются.

По информации канала, поджог был совершен 31 мая на электроподстанции «Иркутскгортранса», расположенной на улице Лермонтова. На место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Пламя повредило патрубок подачи трансформаторного масла, однако на движение троллейбусов это не повлияло.

Ранее Baza сообщила, что в Москве полиция разыскивает трех человек, которые в ночь на 26 мая подожгли релейный шкаф недалеко от станции Чухлинка в Восточном округе. По словам очевидца, он заметил трех мужчин у релейного шкафа и сначала подумал, что они являются работниками железной дороги, но затем увидел огонь. Пожар был потушен через полчаса.

Ранее в Туле полиция задержала восьмиклассника по подозрению в поджоге аккумуляторного шкафа на железной дороге в двух километрах от станции Ревякино. Подросток дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.