Baza: в Брянской области караульный выстрелил в девушку у воинской части

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области караульный выстрелил в девушку, которая поздно ночью пришла к воинской части. По информации канала, пуля попала девушке в область таза, она была в срочном порядке госпитализирована, по факту произошедшего проводится проверка. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Baza сообщает, что инцидент произошел вечером 8 июня в одном из приграничных населенных пунктов Брянской области, караульный части требовал от девушки покинуть территорию закрытой воинской части, однако она на его требования не реагировала. По сведениям канала, после разбирательств военный решился на выстрел.

Ранее Baza сообщала, что под Брянском мобилизованный из Самарской области взял в заложники троих офицеров и от трех до пяти сослуживцев в местном Доме культуры. По информации канала, мужчина был вооружен автоматом и гранатами. По версии Baza, военнослужащий пошел на этот шаг после того, как узнал о гибели своих племянников в зоне проведения военной операции. Минобороны России эту информацию не комментировало.