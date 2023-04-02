Baza: мобилизованный с автоматом и гранатами взял военных в заложники Baza: мобилизованный с автоматом и гранатами взял в заложники восьмерых военных под Брянском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что под Брянском мобилизованный из Самарской области взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти сослуживцев в местном Доме культуры. По информации канала, мужчина был вооружен автоматом и гранатами. По версии Baza, военнослужащий пошел на этот шаг после того, как узнал о гибели своих племянников в зоне проведения военной операции. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным канала, инцидент произошел в деревне Плавна Брянской области. В публикации говорится, что 35-летний мужчина при захвате заложников не стал выдвигать никаких требований. По информации Baza, после поступления вызова сотрудники полиции окружили ДК и спустя час переговоров мобилизованный сдался, отпустив заложников. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее портал 76.RU сообщал, что в Ярославле один из офицеров выстрелил в сторону мобилизованного во время потасовки. Инцидент произошел на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются призванные со всего региона. Ссоре предшествовала словесная перепалка, после которой мобилизованные дважды ударили командира. В Минобороны РФ данную информацию не подтвердили.