Baza: сотрудница полиции пожаловалась на домогательства начальника Baza: в Петербурге сотрудница полиции пожаловалась на домогательства начальника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудница полиции в Санкт-Петербурге обвиняет своего начальника в домогательствах. Сообщается, что после ее отказа в ответ на недвусмысленные намеки мужчина устроил подчиненной «ад на службе». Молодая сотрудница, которая одна воспитывает ребенка-инвалида, написала заявление в прокуратуру.

По данным Baza, когда женщина только поступила в этот отдел, руководитель сразу обратил на нее внимание и всячески приставал. Telegram-канал отмечает, что мужчина, не получая ответа, начал вставлять палки в колеса по разным служебным моментам: уничтожал ее законные заявления на дополнительные выходные дни по уходу за ребенком, подделал рапорт на отзыв из отпуска. Кроме того, пишет Baza, полицейский узнавал о ее передвижениях через базы МВД. Telegram-канал пишет, что женщина надеется на разбирательство по нескольким эпизодам, в том числе по подделке документа, а также по проступку, порочащему честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Ранее в Подмосковье задержали директора по безопасности школы. Мужчину обвинили в домогательствах. В полицию обратилась мама 11-летней пострадавшей девочки. По ее словам, он подвозил ребенка из школы до дома и пытался поцеловать его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».