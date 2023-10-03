Сотрудника подмосковной школы обвинили в домогательствах до ребенка Директора по безопасности школы в Реутове обвинили в домогательствах до ребенка

Директора по безопасности школы города Реутов в Подмосковье задержали после обвинений в домогательствах, сообщает Telegram-канал Mash. В полицию обратилась мать пострадавшей 11-летней девочки. Сотруднику учебного учреждения грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам матери пострадавшей, 54-летний директор подвез ее дочь из школы до дома. В автомобиле он начал домогаться до девочки и поцеловал ее. О произошедшем ребенок рассказал родительнице, после чего та обратилась в полицию.

Следователи уже допросили обвиняемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Ранее в домогательствах в отношении девятиклассницы заподозрили сотрудницу театра при дворце творчества «Хорошево» в Москве. По данным Telegram-канала Baza, школьница сама рассказала о произошедшем родителям. По ее словам, с подозреваемой у нее возникли «слишком близкие отношения».

В Волгограде тем временем был задержан 52-летний инструктор по стрельбе, который домогался до студентки местного техникума. Мужчина сознался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.