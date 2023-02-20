Baza: солдаты-срочники устроили взрыв в Курской области Telegram-канал Baza рассказал, что несколько солдат-срочников погибли по неосторожности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области солдаты срочной службы случайно устроили взрыв. По предварительным данным, несколько военных погибли, добавил канал. Минобороны эту информацию не комментировало.

Baza сообщил, что взрыв произошел утром 20 февраля, когда военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда некую горючую жидкость. Канал рассказал, что после этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя.

Как передает Baza, на улицу удалось выбежать только двоим военным. Канал отмечает, что тела погибших пока не обнаружили — сейчас из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о cмерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник cкончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

45.RU ранее сообщал со ссылкой на военного комисcара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулcя в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.