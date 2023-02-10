Baza: мобилизованный сбежал из воинской части ЛНР с автоматом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что из военной части, которая дислоцирована в ЛНР, сбежал военнослужащий с АК-74. По информации канала, речь идет о 42-летнем мужчине из Санкт-Петербурга по имени Алексей. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Военнослужащий самовольно покинул часть 8 февраля, своим сослуживцам он сказал, что собирается отправиться домой через Ростовскую область, сообщает Baza. По данным канала, мужчину в настоящий момент разыскивают сразу в трех регионах: в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Ранее Telegram-канала Baza сообщал, что шестеро мобилизованных граждан сбежали в Воронежской области. По данным канала, военнослужащие сошли с поезда, из-за этого были усилены посты ДПС в Москве и Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.