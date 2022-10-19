Baza: крыса упала в тарелку посетителя ресторана в Находке

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Крыса упала в тарелку одного из посетителей ресторана «Токио» в городе Находка Приморского края, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее менеджеры заведения заметили ее в мусорном баке. Инцидент с падением грызуна сняли на видео.

После того как животное прошлось по тарелке с блюдом одного из клиентов «Токио», оно спрыгнуло со стола. Посетители испугались.

Ранее женщина обнаружила мертвую мышь в тюбике детского питания в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Мать нашла грызуна, когда наливала ребенку пюре со вкусом яблока, черники и печенья.

В июле сообщалось, что голуби поклевали булочки, которые были предназначены для приготовления бургеров ресторана сети питания «Вкусно — и точка» в Алтуфьево. Один из очевидцев загрузил видео в Сеть, пожаловавшись на несоблюдение санитарных норм сотрудниками заведения.

До этого одна из посетительниц ресторана «Вкусно — и точка» обнаружила плесень в булочке для чизбургера.