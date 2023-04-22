Baza: в Белгороде у жилых домов обнаружили авиабомбу ФАБ-500

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Авиабомбы ФАБ-500

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгороде под землей на глубине семь метров обнаружен снаряд ФАБ-500. Оперштаб принял решение эвакуировать людей из домов, расположенных поблизости.

По информации Baza, после эвакуации гражданских специалисты выкопают бомбу и отвезут ее на военный полигон.

22 апреля губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте нештатного падения авиационного боеприпаса нашли взрывоопасный предмет. По его словам, более трех тысяч жителей близлежащих домов будут в срочном порядке эвакуированы.

Для эвакуации трех тысяч человек прибыло несколько десятков автобусов.

Вечером 20 апреля на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода прогремел взрыв. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрывной волной были выбиты стекла в многоквартирном доме, четыре квартиры и несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. В городе был создан информационный штаб, который начал собирать все данные о повреждениях и последствиях ЧП.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала нештатная ситуация — на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового Су-34 ВКС.