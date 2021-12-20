Авиакомпании запустили дополнительные рейсы в Крым на Новый год

На период новогодних праздников авиакомпании организовали дополнительные перелёты в Крым из девяти российских городов. Россияне смогут попасть на полуостров из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца. В Крым в праздники будут летать самолёты из 17 городов, пишет «МК в Крыму».

Так, дополнительные авиарейсы запускают из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца. Всего в новогодние праздники в Крым будут летать самолёты из 17 городов, — пишет издание.

В международном аэропорту Симферополя сообщили, что наибольшее число перелётов на новогодние праздники планируется из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону. Авиаперевозки будут осуществлять 11 компаний.

Ранее стало известно, что в декабре в России отменяется ряд ограничений на пассажирские перевозки с шестью государствами. Возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Открывается железнодорожное сообщение с Финляндией.