Артисты Петербургского дельфинария в самоизоляции скучают по зрителям

https://static.news.ru/photo/444adfea-8972-11ea-81ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

В Петербургском дельфинарии рассказали, как изменилась жизнь хвостатых артистов из-за пандемии COVID-19. Звери чувствуют себя замечательно, но соскучились по зрителям.

С сотрудниками учреждения поговорил корреспондент «Невских новостей». По их словам, подопечные скучают по людям, они привыкли к большой публике каждый день. Физический, эмоциональный контакт как никогда важен для морских артистов, подчеркнули дрессировщики. Работники приходят к ним дежурить каждый день парами и как могут их развлекают.

Ранее NEWS.ru писал, что океанариум в Чикаго решил выпустить пингвинов на прогулку по всем помещениям. Само учреждение закрыто из-за коронавируса, и там сейчас нет посетителей. На выложенных видео из океанариума видно, как морские птицы с любопытством изучают новые пространства и разглядывают рыб за стеклом.