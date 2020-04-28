Артисты Петербургского дельфинария в самоизоляции скучают по зрителям

В Петербургском дельфинарии рассказали, как изменилась жизнь хвостатых артистов из-за пандемии COVID-19. Звери чувствуют себя замечательно, но соскучились по зрителям.
С сотрудниками учреждения
Ранее NEWS.ru писал, что океанариум в Чикаго решил выпустить пингвинов на прогулку по всем помещениям. Само учреждение закрыто из-за коронавируса, и там сейчас нет посетителей. На выложенных видео из океанариума видно, как морские птицы с любопытством изучают новые пространства и разглядывают рыб за стеклом.
Добавьте наши новости в избранные источники