Артемовск возьмут в «огненное кольцо»: новости СВО на вечер 30 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

САУ 2С1 «Гвоздика»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени можно будет говорить о взятии Артемовска в фактическое окружение. Он отметил, что ситуация вокруг города, за который уже более шести месяцев идут ожесточенные бои, продвигается. В настоящий момент группировка ВСУ в Артемовске находится в так называемом оперативном окружении. Населенный пункт является значимой точкой на карте для украинских сил: он находится севернее Горловки и представляет из себя важный транспортный узел для снабжения армии Украины в Донбассе.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал взятие Артемовска вопросом времени. По его словам, ВСУ не могут деблокировать город из-за обстрелов российской артиллерии и авиации. При этом Матвийчук подчеркнул, что у украинской армии в Артемовске мало тяжелой техники и артиллерии, но есть довольно много пехотных противотанковых и противовоздушных средств. Это и создает серьезную проблему для продвижения российских частей.

Фото: Министерство обороны РФ РСЗО «Смерч»

Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, в районе Артемовска появились украинские профессиональные диверсионно-разведывательные группы. По характеру действий они, помимо выполнения отдельных задач, используются как группы быстрого реагирования. Марочко, помимо прочего, отметил, что ВСУ стали использовать новую тактику в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на Луганском направлении. Подполковник сообщил, что украинские силовики провоцируют российских бойцов: они дают себя обнаружить, а затем, после открытия по ним огня, уходят в укрытия. Эксперт считает, что бойцы ВСУ делают это для того, чтобы российские подразделения увеличили расход боеприпасов. При этом украинские военные экономят боекомплекты, поставляемые силами НАТО.

30 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки на Купянском направлении было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ. На Краснолиманском российские войска уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Акация».

Фото: Министерство обороны РФ Боевая работа расчета РСЗО «Град»

По данным Минобороны, за 24 часа на Донецком направлении были ликвидированы 340 военнослужащих и наемников ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, две гаубицы и одна установка РСЗО. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях убито более 25 бойцов ВСУ. Примерно такое же количество украинских военнослужащих уничтожено на Херсонском направлении.

Кроме того, российские средства ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбили вертолет ВСУ Ми-8. Также за сутки были перехвачены тактическая ракета «Гром-2» и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В районах Новоандреевки и Зеленого Гая ВС РФ уничтожили два украинских БПЛА.

Начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские войска ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили два минометных расчета ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Котляровка. Ударами ЗРК «Тор» были сбиты три беспилотника «Фурия» в районах Наугольного и Великих Выселок.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

По сведениям MK.RU, под Угледаром погиб депутат сельского поселения Хуртагинское Даша Д. Издание уточняет, что его призвали 21 сентября прошлого года в ходе частичной мобилизации. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что Россия в конечном итоге захватит всю Украину. При этом экс-глава Белого дома вновь заявил, что если бы он занимал пост главы государства, российский лидер Владимир Путин не стал бы проводить спецоперацию.