В одном из регионов России ужесточили антитеррористические меры «Желтый» уровень террористической опасности бессрочно ввели в Темрюкском районе Кубани

Фото: temryuk.ru

Власти Краснодарского края бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе, соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Повышенные меры безопасности были введены 8 октября в связи с терактом на Крымском мосту. Вместе с тем на территории Кубани остается в силе запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, который распространяется на местных жителей, предпринимателей и компании. Нарушителей привлекут к ответственности, а дроны будут принудительно приземлять.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями национального антитеррористического комитета. В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и администрации региона.

Исключение из запрета на запуск беспилотников в регионе действует для краевых и федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций, выполняющих гособоронзаказ.

3 февраля «желтый» уровень террористической опасности также бессрочно продлили в ряде районов Республики Крым. Усиленные меры безопасности действуют в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.