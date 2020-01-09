На территории Санкт-Петербурга в декабре-январе наблюдается аномально тёплая для зимних месяцев погода. Данные климатические условия привели к тому, что в городе расцвели некоторые растения-первоцветы, в числе которых весенник и примула.
Об этом журналистам сообщила ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская.
По её словам, у первоцветов короткий период биологического покоя, вынужденная форма которого на данный момент не наступила из-за фактически осенней погоды в Санкт-Петербурге.
Волчанская отметила, что примула может цвести в течение трёх-пяти дней, а соцветия в целом — до трёх недель. В этом отношении всё зависит от погодных условий.
Эксперт не стала прогнозировать, какие ещё цветы могут распуститься в Петербурге, где в четверг днем ожидается около 3-4 градусов тепла,
Ранее NEWS.ru писал, что аномально тёплая и сухая погода нарушила биологический ритм сочинской флоры. После появившихся в декабре цикламенов и подснежников на полтора месяца раньше срока здесь зацвели мимоза, сирень и лесные колокольчики.
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