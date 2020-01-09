https://static.news.ru/photo/9b35d494-32ca-11ea-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com/Global Look Press

На территории Санкт-Петербурга в декабре-январе наблюдается аномально тёплая для зимних месяцев погода. Данные климатические условия привели к тому, что в городе расцвели некоторые растения-первоцветы, в числе которых весенник и примула.

Об этом журналистам сообщила ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская.

По её словам, у первоцветов короткий период биологического покоя, вынужденная форма которого на данный момент не наступила из-за фактически осенней погоды в Санкт-Петербурге.

Волчанская отметила, что примула может цвести в течение трёх-пяти дней, а соцветия в целом — до трёх недель. В этом отношении всё зависит от погодных условий.

Эксперт не стала прогнозировать, какие ещё цветы могут распуститься в Петербурге, где в четверг днем ожидается около 3-4 градусов тепла, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что аномально тёплая и сухая погода нарушила биологический ритм сочинской флоры. После появившихся в декабре цикламенов и подснежников на полтора месяца раньше срока здесь зацвели мимоза, сирень и лесные колокольчики.