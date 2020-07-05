Аномальная жара накроет ряд российских регионов

https://static.news.ru/photo/f22234f2-be87-11ea-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде, которая ожидается в ближайшие дни.

В Саратовской области в период с 5 по 7 июля столбики термометров покажут 40 градусов тепла. В Ростовской области прогнозируется до плюс 40-41 градуса, Астраханской — до 42 градусов, в Калмыкии — до 42-43 градусов. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом воздух прогреется до 35–40 градусов.

Согласно метеорологическому прогнозу Гидрометцентра, в некоторых регионах прогнозируется высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность. Так, предупреждены жители Башкортостана, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Челябинской, Курганской, Кемеровской областей, Алтайского края, Эвенкийского муниципального района, Красноярского края и Чукотского автономного округа.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придёт рекордная жара. На следующей неделе температура воздуха преодолеет отметку в 30 градусов.