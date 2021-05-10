Анчоус массово выбросился на берег во Владивостоке

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Японский анчоус массово выбрасывается на берег у маяка Токаревского и на острове Русском во Владивостоке. Причиной стала резкая смена температуры воды. Течение занесло рыбу в более холодную воду.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН Андрей Баланов.

Это японский анчоус. В норме эта рыба живет южнее, а в наши воды заходит летом, когда вода прогревается выше 12-15 градусов. Сейчас температура воды на поверхности — 9-11 градусов, — объяснил эксперт, отметив, что для этого вида во Владивостоке ещё очень холодно.

В соцсетях жители города показывают, как вода у берега буквально «кишит» мелкой рыбёшкой.

Такая же ситуация может сложиться осенью, когда вода резко становится холоднее. Это естесственный процесс и спасать эту рыбу бесполезно, она снова выбросится на берег, если вернуть её в воду. Поэтому некоторые жители пригорода собирают её на берегу.

Кроме того, из-за того, что в нескольких районах это явление регулярное, дикие кошки становятся рыбоядными — осенью они сидят на берегу и ждут, когда выбросится рыба.

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