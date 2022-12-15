Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы для возведения стены Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы для стены на границе с Калининградской областью

Фото: vk.com/aa_alikhanov

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы для возведения на границе с регионом забора. Он уточнил, что можно продавать даже с небольшой скидкой, передает РИА Новости.

О намерении возвести на границе с Калининградской областью стену ранее заявлял глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Польские власти недавно начали строить на границе с российским регионом временное заграждение из колючей проволоки.

Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой, — подчеркнул Алиханов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея строительства стены на границе Польши и Калининградской области является глупостью, потому что эти стены оказываются недолговечны.