Аксёнов заявил о возможном ужесточении самоизоляци в Крыму

Режим самоизоляции может быть ужесточён в Крыму в случае повторной вспышки кононавируса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он отметил, что в ряде стран и городов зафиксирована вторая волна заражений COVID-19, повторно вводятся карантины. Соответствующее решение может быть принято и в Крыму, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в негативном ключе.
Глава республики напомнил, что сейчас в регионе действует рекомендуемый режим самоизоляции и обязательное требование носить защитные маски в общественных местах,
Ранее NEWS.ru писал,что крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц.Ограничительные меры по работе туристической сферы могут быть сняты после 15 июня.
В России зафиксированы 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.
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