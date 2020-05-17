Аксёнов заявил о возможном ужесточении самоизоляци в Крыму

https://static.news.ru/photo/4da79360-98ec-11ea-8518-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: aksenov_sv/twitter.com

Режим самоизоляции может быть ужесточён в Крыму в случае повторной вспышки кононавируса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что в ряде стран и городов зафиксирована вторая волна заражений COVID-19, повторно вводятся карантины. Соответствующее решение может быть принято и в Крыму, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в негативном ключе.

Глава республики напомнил, что сейчас в регионе действует рекомендуемый режим самоизоляции и обязательное требование носить защитные маски в общественных местах, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал,что крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц.Ограничительные меры по работе туристической сферы могут быть сняты после 15 июня.

В России зафиксированы 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.