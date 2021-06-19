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Аксёнов выделил Ялте первый транш на помощь пострадавшим от потопа

00:30, 21 июня 2021
Фото: rk.gov.ru

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что городу выделен первый транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от потопа. Об этом она рассказала в видеообращении, размещённом в Facebook.

Глава республики выделил 57,8 миллиона рублей — это первый транш на помощь пострадавшим в Ялте, — говорится в её сообщении.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, на следующий день ливни добрались до Ялты. Там реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома.

Ранее стало известно, что Ялта постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома. Остаются подтопленными 36 домов и 13 отелей, обесточены 150 абонентов.

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