Аксёнов выделил Ялте первый транш на помощь пострадавшим от потопа

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что городу выделен первый транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от потопа. Об этом она рассказала в видеообращении, размещённом в Facebook.
Глава республики выделил 57,8 миллиона рублей — это первый транш на помощь пострадавшим в Ялте, — говорится в её сообщении.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, на следующий день ливни добрались до Ялты. Там реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома.
Ранее стало известно, что Ялта постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома. Остаются подтопленными 36 домов и 13 отелей, обесточены 150 абонентов.