Аксёнов выделил Ялте первый транш на помощь пострадавшим от потопа

https://static.news.ru/photo/0a5a609e-d20f-11eb-ba5c-96000091f725_660.jpg Фото: rk.gov.ru

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что городу выделен первый транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от потопа. Об этом она рассказала в видеообращении, размещённом в Facebook.

Глава республики выделил 57,8 миллиона рублей — это первый транш на помощь пострадавшим в Ялте, — говорится в её сообщении.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, на следующий день ливни добрались до Ялты. Там реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома.

Ранее стало известно, что Ялта постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома. Остаются подтопленными 36 домов и 13 отелей, обесточены 150 абонентов.