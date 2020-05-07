Аксёнов: курортный сезон в Крыму вряд ли состоится

https://static.news.ru/photo/267b4a50-9060-11ea-b524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Проведение курортного сезона в Крыму под вопросом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм, — цитирует его «Крыминмофрм».

Аксёнов отметил, что местные власти занимаются подготовкой курортной программы к предстоящему лету, но для открытия сезона необходимы соответствующие показания Роспотребнадзора.

Ранее глава Крыма пожаловался на то, что россияне едут в Крым, игнорируя пандемию и введённые в связи с ней запреты. Как писал NEWS.ru, на полуострове выявлено несколько случаев завоза коронавируса из других регионов.

В настоящее время в Крыму зафиксировано 168 случаев заражения коронавирусом. Жертвой инфекции стал один человек, выписан из больниц 41 пациент.

В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли 1,6 тысячи. В Москве — более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.

В мире — более 3,7 млн инфицированных, более 263 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.