Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на западе Крыма

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на западе полуострова, полет дрона прервали средства ПВО. В своем Telegram-канале Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно, — написал он.

29 апреля в Севастополе украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Казачьей Бухте, загорелись четыре резервуара. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили наивысший, четвертый ранг сложности. Горение было ликвидировано спустя несколько часов. В результате случившегося никто не пострадал.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму 29 апреля стала элементом подготовки ВСУ к контрнаступлению. По ее словам, украинские военные провели операцию по подрыву логистики российских войск.

8 апреля Сергей Аксенов сообщил, что над Феодосией была сбита ракета, которая была запущена со стороны Украины. Его советник Олег Крючков добавил, что обломки снаряда упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.