Аксенов привел подробности инцидента с военнослужащими в Судаке Аксенов назвал инцидент с военнослужащими в Судаке бытовым конфликтом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что драка с участием военнослужащих, проходивших на полуострове лечение, носила бытовой характер. Инцидент произошел в Судаке, отметил он в Telegram.

Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт, — пояснил чиновник.

По его словам, один из военнослужащих отделался повреждениями легкой степени тяжести. Военные не имели знаков отличия, формы или эмблем с символикой Z, добавил Аксенов.

В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты, — считает глава Крыма.

Ранее стало известно, что сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства по делу о том, что в Судаке неизвестные лица избили военнослужащего за одежду с литерой Z, заявили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Отмечается, что в ОМВД России по городу заявления по данному факту не поступали, а никаких опознавательных знаков на одежде пострадавших не присутствовало.