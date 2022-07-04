«Агония режима»: в «Офицерах России» прокомментировали удары по Курску Председатель президиума «Офицеров России» Липовой прокомментировал удары по Курску

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Удары украинских ракет по жилым кварталам Белгорода и готовящаяся атака на Курск — это «агония киевского режима», заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. В разговоре с «Царьградом» он предположил, что подобные нападения являются спланированной провокацией западных кураторов Украины.

Произошедшее ещё раз подтвердило всему мировому сообществу, что Украине верить нельзя и договариваться с ними ни о чём нельзя, потому что они ничего не соблюдают и не выполняют. Кроме того, мы поняли, что начинается агония киевского режима, который сейчас бьёт ракетами во все стороны. Хотя я полагаю, что они сами бы не стали бить. Скорее всего, это провокация, которая спланирована и отредактирована непосредственно их кураторами заокеанскими, заокеанскими партнёрами, — высказался Липовой.

Он напомнил, что за три дня до инцидента американский спутник проводил разведку над российскими областями. Липовой считает, что ответ властей России на подобную провокацию будет незамедлительным. По словам эксперта, Москве осталось нанести решающий удар, чтобы расставить все точки в отношениях с Украиной и западными партнерами.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ракетные обстрелы по Белгороду и Курску со стороны ВСУ не останутся без ответа. Парламентарий отметил, что Киев заплатит за совершенные преступления по «суровой шкале наказания». По мнению Слуцкого, подобные действия украинской армии стали подтверждением необходимости проведения спецоперации РФ, которая началась 24 февраля.