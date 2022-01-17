Аэропорт Симферополь обслужил рекордное количество пассажиров в 2021 году

Аэропорт Симферополь в 2021 году обслужил 6,8 млн пассажиров в 2021-м, тем самым побив собственный рекорд, сообщает пресс-служба авиаузла. При этом в сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек, пишет «МК в Крыму».

В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом — на 1,68 млн человек (32,8%). Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань, — сообщает издание.

По имеющимся данным, в течение лета аэропорт обслуживал по миллиону пассажиров в месяц, а самым загруженным днём стало 21 августа: тогда трафик авиаузла составил по 45 625 человек на вылет и прилёт. Отмечается, что в тот день аэропорт принял и отправил суммарно 268 рейсов.

Ранее стало известно, что с 17 января на территории Крымского полуострова возобновится режим QR-кодов при посещении общественных мест. Соответствующие изменения уже внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности.