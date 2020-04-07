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Аэропорт Новокузнецка временно прекратил работу из-за COVID-19

11:46, 07 апреля 2020
Фото: ako.ru

Аэропорт имени Бориса Волынова в Новокузнецке 7 и 8 апреля закрыт и не принимает пассажиров. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Он пояснил, что решение об ограничении работы воздушной гавани принято совместно с гендиректором ООО «Аэрокузбасс» Виктором Белозеровым. В апреле отменены все рейсы в Красноярск и Томск. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» совершат в течение месяца только 12 и 15 рейсов соответственно.

Для сохранения коллектива аэропорта часть работников переведены на сокращённый график работы, а остальные отправлены в отпуск, отметил градоначальник в Instagram.

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В Кемеровской области накануне было выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированными оказались жители Новокузнецка. Всего в регионе зарегистрировано пять случаев заражения. Два человека выздоровели.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели — примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиропоток в российских аэропортах снизился из-за коронавируса почти на 90%. В связи с пандемией граждане до минимума сократили перелёты внутри страны.

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