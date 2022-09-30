Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с октября

Фото: Wizzair.com

В аэропорту Калининграда с октября вводится режим «открытое небо», сообщает Росавиация. Уточняется, что иностранные компании смогут летать из него без посадки в своей стране.

С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо». Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим «открытое небо» установлен сроком на два года. В ведомстве добавили, что такое решение принято в связи с обращением губернатора Калининградской области.

Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, — отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России, которые находятся вблизи украинской границы. Запрет на перелеты будет действовать до 10 октября и коснется аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Ранее стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты отмечают снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово и Шереметьево, который больше всех пострадал в пандемию.