Адвокат рассказала, кому грозит наказание за обрушение карусели в Оренбурге Адвокат Учаева: за обрушение карусели в Оренбурге будут отвечать владелец аттракциона и инженеры

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За обрушение карусели в Оренбурге будут отвечать перед законом владелец аттракциона и инженеры, рассказала NEWS.ru адвокат Ольга Учаева. По ее словам, первому грозит гражданская ответственность, а тем, кто обслуживал установку, и руководству парка — уголовная.

Гражданскую ответственность (возмещение ущерба) в любом случае несет владелец аттракциона, т. к. аттракцион — это источник повышенной опасности. Также руководителю организации «Оренпарк» может грозить уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — рассказала Учаева.

Она добавила, что руководству организации «Оренпарк» может грозить уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В этом случае ему могут назначить штраф или лишить свободы сроком до шести лет.

Если погиб один человек, то по ч. 2 ст. 238 УК РФ может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы, а если деяние повлекло смерть двух или более лиц, то до 10 лет лишения свободы, — сказала адвокат.

Тем, кто аттракцион обслуживал, но не увидел неисправности, грозит статья 293 УК РФ (халатность). Учаева пояснила, что санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти или семи лет. Но ситуация очень сложная, возможно, потребуется техническая экспертиза, отметила адвокат.

Судя по видео, перегруза не было. Но, в случае перегруза, скорее всего, несет ответственность оператор аттракциона. На кого будет возложена уголовная ответственность, зависит от содержания договора, заключенного между парком и эксплуатирующей организацией, — резюмировала правозащитник.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы. По ее словам, один 10-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции.