Адвокат рассказал, могут ли родители отравившихся в Орске засудить виновных Адвокат Исаев: родители отравившихся в Орске детей вправе засудить виновных и получить денежные компенсации

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Родители отравившихся в Орске детей вправе подать иски против производителей йогурта и получить с виновных денежные компенсации, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, виновникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет, если будет установлен именно тяжкий характер вреда здоровью.

Виновным лицам может грозить ответственность по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), максимальное наказание по которой составляет шесть лет лишения свободы, если в ходе экспертизы будет установлено, что вред здоровью потерпевших в результате отравления именно тяжкий, — отметил Исаев.

Он добавил, что по этой же статье виновных будут судить и в том случае, если не отвечающая безопасности услуга предназначалась для детей в возрасте шести лет.

Кроме того, Исаев подчеркнул, что при наличии документов о недоброкачественности йогурта, родители пострадавших детей могут взыскать с виновных организаций денежные компенсации. Также родители имеют право на предъявление гражданских исков в рамках уголовного процесса — конкретно к тем физическим лицам, которые были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее массовое отравление детей произошло в Орске произошло из-за йогурта местного производства. Симптомы отравления выявили у 36 дошкольников, восемь детей попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В мэрии сообщили, что было принято решение изъять из оборота продукцию Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия приостановлена на время проверок.