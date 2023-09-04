Адвокат обжаловала арест велосипедиста, подозреваемого в убийстве девочки Адвокат обжаловала арест подозреваемого в убийстве девочки на Урале

Фото: vk.com/kulive

В Каменске-Уральском адвокат велосипедиста Эдуарда Голикова, подозреваемого в убийстве 16-летней девочки, тело которой обнаружили в овраге в начале августа, Татьяна Докучаева обжаловала его арест. В разговоре с «КП — Екатеринбург» она уточнила, что планирует добиться для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста или запрета определенных действий. По словам юриста, 34-летний мужчина причастен только к краже телефона убитого подростка.

Наша позиция не изменилась. Обвинение в убийстве является необоснованным. Конечно, он зря показал, где спрятал телефон. Он знал, что его ищут. Видел в социальных сетях. Хотел бы скрыться — уехал. И не показал бы, где спрятал телефон, — уверена Докучаева.

Сам подозреваемый признался в краже мобильного телефона девочки и показал, где закопал его. 30 августа мужчину задержали. Свою причастность к убийству подозреваемый отрицает.

Суд ранее арестовал Голикова. Под стражей он останется до 10 октября. Управление СКР по региону подтвердило, что мужчине предъявили обвинение по статьям об убийстве и краже. При нем был обнаружен телефон убитой. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

16-летней девочка перед смертью опубликовала пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Позже была найдена видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, что за девушкой на медленной скорости ехал велосипедист.