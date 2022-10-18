Адвокат Чиков заявил, что в Петербурге начали разносить повестки срочникам

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что в Санкт-Петербурге уже начали разносить повестки срочникам. По словам Чикова, военкоматы подключают коммунальные службы и управляющие компании для вручения повесток «для уточнения документов воинского учета». Также он напомнил, что осенний призыв в этом году стартует 1 ноября.

Речь идет о призывниках на срочную военную службу 1995–2004 годов рождения. Осенний призыв в этом году стартует 1 ноября. <...> Военкоматы до 1 ноября не вправе проводить никакие мероприятия, связанные с призывом на срочную военную службу, кроме уточнения вопросов воинского учета. Медицинское освидетельствование срочников до 1 ноября проводить запрещено! — написал Чиков.

Ранее Чиков заявил, что закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами не урегулирован. Он пояснил, что власти субъектов РФ лишь оказывают содействие при объявлении мобилизации и никакими полномочиями по ее завершению не обладают, и «расслабляться» потенциальным мобилизуемым не рекомендуется.

Он также отметил, что повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлениями глав субъектов, а ряд регионов возобновлял призыв уже после заявлений о завершении мобилизации. Поэтому потребность в новом витке призыва может возникнуть в любой момент.