Отец похищенной в Тамбове девушки заявил, что ее выкрал родной дядя

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Похититель 18-летней девушки из Тамбова, отказавшейся выходить замуж, приходится ей родным дядей, заявил в беседе с «360» ее отец Тенгис Равоян. Он отметил, что на его дочери собирался жениться ее двоюродный брат. По его словам, в похищении девушки участвовала вся семья «жениха».

Похищали всей семьей — отец, мать, брат, сестра — это было групповое похищение. Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путем сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так — он похитил свою племянницу. <...> Уроды, одним словом. Вся семья, — рассказал отец похищенной девушки.

Он заявил, что после того как родственники выкрали его дочь и увезли в Нижний Новгород, двоюродный брат ее изнасиловал. Собеседник телеканала считает, что вся семья должна понести наказание.

У нас один закон, российское законодательство. Кто не согласен с законами России — пусть едет в свой аул и живет там. Если они руководствуются тем, что у них в аулах это происходило, — ну здесь-то, в России, это происходить не должно, — сказал отец девушки.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Тамбове трое мужчин похитили 18-летнюю девушку после того, как родители отказались выдавать ее замуж. По подозрению в совершении преступления был задержан один из трех мужчин, который и собирался стать женихом. Его отец и брат, участвовавшие в похищении, объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).