19-летней девушке грозит срок в 15 лет после общения в мессенджере Baza: 19-летнюю девушку задержали в Ярославской области за подготовку к диверсии

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В Ярославской области задержали 19-летнюю девушку за то, что та готовила бутылки с зажигательной смесью с целью поджечь здание сельской администрации, сообщает Telegram-канал Baza. С кураторами девушка общалась посредством мессенджера.

Как пишет издание, девушка планировала сжечь здание администрации Карабихского сельского поселения коктейлями Молотова. Полицейские задержали диверсантку с поличным. При ней было найдено пять литров бензина, ткани и пустые бутылки.

Канал отмечает канал, девушку обвинили по статье «Теракт», ей грозит 15 лет тюремного заключения.

В конце августа 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что мужчина поджег здание администрации. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

В феврале этого года Telegram-канал «112» сообщил, что подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.