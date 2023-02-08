Три человека пропали без вести после взрыва дома под Тулой

Фото: МЧС России/ТАСС

Три человека пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На связь они не выходят, их поиски продолжаются.

Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим, — рассказал собеседник агентства.

Жительница Ефремова Елена Кочетова рассказала Telegram-каналу «112», что не может найти свою 24-летнюю дочь, пропавшую после взрыва.

В больнице ее нет. Телефон не отвечает, — сказала женщина.

По ее словам, девушка вместе с мужем проживала в квартире на четвертом этаже дома, где и произошел взрыв. По сведениям «112», муж пропавшей девушки находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Взрыв газа в жилом доме в Ефремове, в результате которого был разрушен целый подъезд, произошел 7 февраля. По последним данным, погибли пять человек и еще трое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат поддержку в размере 500 тысяч рублей.