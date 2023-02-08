Семьям погибших при взрыве в Ефремове выплатят по 1 млн рублей

Фото: Ольга Тихонова/РИА Новости

Семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Ефремове выплатят по 1 млн рублей, сообщается на сайте правительства Тульской области. Материальную поддержку также получат пострадавшие. Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному Министерству финансов предусмотреть необходимые средства.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей, — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Губернатор также поручил государственно-правовому комитету во взаимодействии с МВД оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов.

В правительстве области добавили, что в ближайшее время региональное Министерство строительства и МЧС проведут обследование дома и дадут заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Взрыв газа в жилом доме в Ефремове произошел накануне. По последним данным, погибли пять человек и еще трое получили ранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего.